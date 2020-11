Ceny ropy sa vrátili k výraznému rastu

New York 2. novembra (TASR) - Ceny ropy sa po predchádzajúcom prudkom poklese vrátili v priebehu dňa k rastu, keď náladu na trhoch vylepšili priaznivé správy o aktivite v americkom výrobnom sektore. Trhy však netrpezlivo čakajú najmä na to, ako dopadnú prezidentské voľby v USA.



Trh s ropou bol v minulých dňoch pod tlakom, keď náladu ovplyvňoval najmä rýchlo sa zvyšujúci počet infikovaných novým koronavírusom v USA a európskych štátoch. V mnohých z nich vlády pristúpili k opätovnému lockdownu.



Ceny ropy však v priebehu pondelka straty z predchádzajúcich dní čiastočne vykompenzovali a v porovnaní s uzávierkou z konca minulého týždňa zaznamenali rast o viac než 2 %. Podporili ich informácie o výraznom raste aktivity v čínskom, ako aj americkom výrobnom sektore. Čínsky výrobný sektor zaznamenal v októbri najvýraznejší rast za posledných 10 rokov a v prípade USA dosiahla aktivita vo výrobnom sektore dvojročné maximum, keď nové objednávky vzrástli najvýraznejšie za takmer 17 rokov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 19.01 h SEČ 38,86 USD (33,35 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 92 centov (2,42 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 36,68 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 89 centov alebo 2,49 %.



(1 EUR = 1,1652 USD)