Ceny ropy sa vrátili k výraznému rastu

New York 21. mája (TASR) - Po troch dňoch strát sa ceny ropy vrátili k rastu, pričom rast presiahol 2 %. Cena ropy Brent sa posunula nad 66 USD a cena WTI nad 63 USD za barel (159 litrov). K obratu prispeli informácie Amerického národného centra pre hurikány o nepriaznivom vývoji počasia v Mexickom zálive. V dôsledku vývoja cien ropy v predchádzajúcich dňoch však za celý týždeň smerujú ceny komodity k poklesu.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 20.15 h SELČ 66,51 USD (54,57 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,40 USD (2,15 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júlovým kontraktom, dosiahla 63,61 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,67 USD alebo 2,70 %.



Za celý týždeň však ceny ropy smerujú k poklesu, ktorý by mohol dosiahnuť zhruba 3 %. Ak sa odhad potvrdí, bude to najvýraznejší týždenný pokles od marca.