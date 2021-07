Ceny ropy sa výrazne znížili, Brentu skĺzol pod 75 USD/barel

New York 14. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu pokles o viac než 2 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 75 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na informácie médií, že Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE) dosiahli kompromis, ktorý by mal umožniť uzatvorenie dohody svetových ropných producentov o zvýšení ťažby. Ceny čiastočne stiahli nadol aj informácie z USA o zvýšení zásob benzínu a ropných destilátov.



Podľa zdrojov zo zoskupenia ropných producentov OPEC+ sa Saudská Arábia a SAE dohodli na vyriešení sporu v súvislosti s budúcou ťažbou ropy. SAE pôvodne dohodu v rámci OPEC+ zablokovali, keďže podľa nich boli plány o zvyšovaní produkcie pre nich nevýhodné. Kompromis by mal tak umožniť dohodu a s ňou najbližšie zvýšenie produkcie.



Spojené štáty zároveň informovali o zvýšení zásob benzínu a ropných destilátov. Analytici ich rast očakávali, americké ministerstvo energetiky však poukázalo na výraznejší rast, než sa čakalo.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 19.36 h SELČ 74,74 USD (63,27 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 1,75 USD (2,29 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 73,18 USD. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 2,07 USD alebo 2,75 %.



(1 EUR = 1,1812 USD)