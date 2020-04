Ceny ropy sa vyvíjali odlišne, cena Brentu je pod 29 USD/barel

Singapur 17. apríla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok odlišný vývoj. Na jednej strane trhy negatívne zareagovali na informáciu o prvom poklese čínskej ekonomiky za takmer 30 rokov a na druhej trhy podporil plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na postupné otváranie ekonomiky.



Čína zaznamenala v období od januára do konca marca prvý medziročný hospodársky pokles od roku 1992, keď začala so zverejňovaním kvartálnych údajov. Pokles dosiahol 6,8 % a prekonal aj odhady ekonómov, ktorí počítali s maximálnym poklesom o 6,5 %.



Na druhej strane trhy podporil americký prezident Donald Trump, ktorý vo štvrtok (16. 4.) predstavil plán postupného otvárania ekonomiky. Ako uviedol, mal by sa uskutočniť v troch fázach, pričom v prvej fáze budú doterajšie opatrenia, ktorých platnosť vyprší koncom apríla, uvoľnené iba mierne a v 3. fáze by sa už zamestnanci mohli bez obmedzenia vrátiť do práce.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 8.10 h SELČ 28,55 USD (26,22 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 73 centov.



Naopak, cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom, ktorý vyprší 21. apríla, zaznamenala mierny pokles. Dosiahla 19,61 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 26 centov. V obidvoch prípadoch smeruje ropa k ďalšiemu týždennému poklesu, pričom cena WTI sa nachádza na 18-ročnom minime.



(1 EUR = 1,0888 USD)