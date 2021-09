Ceny ropy sa vyvíjali odlišne, cena Brentu sa posunula nad 73 USD

Singapur 3. septembra (TASR) - Ceny ropy sa v piatok vyvíjali odlišne, keď cena Brentu išla smerom nahor, zatiaľ čo cena americkej WTI zaznamenala mierny pokles. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou boli zmeny iba mierne, cena Brentu sa však posunula vyššie nad hranicu 73 USD za barel (159 litrov), ktorú prekročila v závere štvrtkového (2. 9.) obchodovania.



Ceny ropy na záver obchodovania vo štvrtok posunul nahor slabší kurz dolára, ako aj pokles zásob ropy v USA za predchádzajúci týždeň. V obidvoch prípadoch vzrástli ceny ropy v závere štvrtkového obchodovania o 2 %, čo obidva kontrakty nasmerovalo k rastu za celý týždeň.



Cena WTI však v piatok mierne klesla, za čím je pravdepodobne čakanie trhov na správu amerického ministerstva práce o vývoji na pracovnom trhu v USA za august. Nevylučujú, že údaje môžu byť slabšie než uvádza predbežný odhad.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 8.05 h 73,18 USD (61,78 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 15 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 69,95 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 4 centy.



(1 EUR = 1,1846 USD)