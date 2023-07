Ceny ropy sa vyvíjali opačným smerom, cena Brentu klesla na 76 USD

Londýn 5. júla (TASR) - Ceny ropy sa v stredu vyvíjali opačným smerom, pričom cena Brentu zaznamenala mierny pokles a skĺzla k hranici 76 USD za barel (159 litrov). Vývoj ceny Brentu čiastočne ovplyvnili najnovšie údaje o ekonomickej aktivite, ktoré prevážili nad predchádzajúcimi správami od veľkých ropných producentov o znižovaní ťažby a exportu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 13.28 h SELČ 76,05 USD (69,80 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 20 centov (0,26 %). Počas obchodovania zaznamenala pokles o viac než dolár, neskôr sa však ceny skorigovali.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 71,11 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,32 USD alebo 1,89 %.



Saudská Arábia tento týždeň oznámila, že pôvodne na júl plánovanú redukciu ťažby o 1 milión barelov denne predlžuje na august. Následne Rusko oznámilo, že na budúci mesiac zníži vývoz ropy o 500.000 barelov denne a v rovnakom rozsahu plánuje obmedziť aj produkciu.



Stredajšie ekonomické správy z Európy a Číny však poukázali na oslabovanie ekonomickej aktivity, čo môže mať v nasledujúcom období negatívny vplyv na dopyt po rope. Súkromná spoločnosť Caixin v stredu uviedla, že aktivita v čínskom sektore služieb rástla v júni najslabšie za päť mesiacov, navyše aktivita v súkromnom sektore eurozóny v minulom mesiaci klesla, prvýkrát za pol roka. Trhy okrem toho stále čakajú na ďalšie zasadnutie Európskej centrálnej banky (ECB) a americkej centrálnej banky Fed, pričom sa očakáva, že obidve zvýšia úrokové sadzby.



(1 EUR = 1,0895 USD)