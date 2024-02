Ceny ropy sa vyvíjali opačným smerom, cena Brentu je okolo 83,40 USD

New York 19. februára (TASR) - Ceny ropy sa vyvíjali opačným smerom, cena Brentu sa však menila iba minimálne. Na ceny vplývali na jednej strane pokračujúce obavy o dodávky ropy v dôsledku konfliktu na Blízkom východe a na druhej strane signály klesajúceho dopytu po komodite. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 19.22 h SEČ 83,43 USD (77,42 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o štyri centy (0,05 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom, ktorý exspiruje v utorok (20. 2.), dosiahla 79,61 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 42 centov (0,53 %). Cena aprílového kontraktu WTI klesla o 10 centov na 78,36 USD/barel.



(1 EUR = 1,0776 USD)