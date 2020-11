Ceny ropy sa vyvíjali rozdielne

Tokio 27. novembra (TASR) - Ceny ropy sa v piatok vyvíjali odlišne, aj keď v skorších hodinách v obidvoch prípadoch smerovali nadol. Náladu na trhoch do veľkej miery ovplyvnili pochybnosti o vakcíne potrebnej na to, aby krajiny dostali nový koronavírus pod kontrolu.



V priebehu týždňa sa ceny komodity zvýšili približne o 6 %. Trhy podporila informácia britskej farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca zo začiatku týždňa, že jej vakcína proti chorobe COVID-19 vyvíjaná v spolupráci s Oxfordskou univerzitou môže mať za určitých okolností 90-percentnú účinnosť. Vo štvrtok (26. 11.) však firma oznámila, že musí urobiť ešte ďalší výskum vakcíny, pretože v súvislosti s účinnosťou sa objavili určité pochybnosti.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári sa po prvotnom poklese mierne zotavila a do 7.34 h SEČ dosiahla 47,85 USD (40,21 eura) za barel. Oproti štvrtkovej uzávierke to predstavuje rast o päť centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI klesla o 66 centov na 45,05 USD/barel, pričom v priebehu obchodovania skĺzla pod 45 USD za barel. V prípade tejto ropy sa cena porovnáva s uzávierkou zo stredy (25. 11.), keďže vo štvrtok sa v USA pre oslavy Dňa vďakyvzdania neobchodovalo.



(1 EUR = 1,1900 USD)