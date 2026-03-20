< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa znížili, Brent však smeruje k celotýždňovému rastu
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.07 h SEČ 106,83 USD (92,99 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 20. marca (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli, keďže významné európske krajiny a Japonsko ponúkli spoluprácu v úsilí o zaistenie bezpečnej plavby cez Hormuzský prieliv a USA načrtli kroky na zvýšenie dodávok ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.07 h SEČ 106,83 USD (92,99 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 1,82 USD (1,58 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 93,49 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 2,06 USD (2,16 %).
Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko a Japonsko po predchádzajúcom váhaní v spoločnom vyhlásení vo štvrtok (19. 3.) vyjadrili „svoju pripravenosť prispieť k primeranému úsiliu na zaistenie bezpečného prechodu cez prieliv“, cez ktorý prechádza 20 % svetovej produkcie ropy a skvapalneného plynu.
V snahe obmedziť prudko rastúce ceny ropy minister financií USA Scott Bessent uviedol, že USA by mohli čoskoro zrušiť sankcie voči iránskej rope uviaznutej na tankeroch a uviedol, že možné je ďalšie uvoľnenie ropy z amerických strategických rezerv. Zároveň sa očakáva, že produkcia ropy v americkom štáte Severná Dakota tento mesiac a v nasledujúcich mesiacoch vzrastie, keďže firmy znovu otvárajú neaktívne vrty. Okrem toho americký prezident Donald Trump uviedol, že izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi povedal, aby neopakoval útoky na iránsku energetickú infraštruktúru.
Napriek tomu cena ropy Brent smeruje k celotýždňovému rastu o takmer 4 % po tom, ako Irán zasiahol ropné a plynárenské zariadenia v štátoch Perzského zálivu. Americká ľahká ropa WTI by mala za tento týždeň vykázať pokles o viac ako 4 %. Bol by to prvý celotýždňový pokles za ostatných päť týždňov.
„Škody už boli spôsobené a aj keby sa nejakým spôsobom podarilo zaistiť bezpečnú plavbu tankerov cez Hormuzský prieliv, úplné obnovenie logistiky môže trvať veľmi dlho,“ povedala analytička spoločnosti Phillip Nova Priyanka Sachdevová. „Dovtedy akýkoľvek priamy zásah do exportnej infraštruktúry alebo trás tankerov by mohol prudko zvýšiť ceny,“ dodala.
(1 EUR = 1,1489 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.07 h SEČ 106,83 USD (92,99 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 1,82 USD (1,58 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 93,49 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 2,06 USD (2,16 %).
Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko a Japonsko po predchádzajúcom váhaní v spoločnom vyhlásení vo štvrtok (19. 3.) vyjadrili „svoju pripravenosť prispieť k primeranému úsiliu na zaistenie bezpečného prechodu cez prieliv“, cez ktorý prechádza 20 % svetovej produkcie ropy a skvapalneného plynu.
V snahe obmedziť prudko rastúce ceny ropy minister financií USA Scott Bessent uviedol, že USA by mohli čoskoro zrušiť sankcie voči iránskej rope uviaznutej na tankeroch a uviedol, že možné je ďalšie uvoľnenie ropy z amerických strategických rezerv. Zároveň sa očakáva, že produkcia ropy v americkom štáte Severná Dakota tento mesiac a v nasledujúcich mesiacoch vzrastie, keďže firmy znovu otvárajú neaktívne vrty. Okrem toho americký prezident Donald Trump uviedol, že izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi povedal, aby neopakoval útoky na iránsku energetickú infraštruktúru.
Napriek tomu cena ropy Brent smeruje k celotýždňovému rastu o takmer 4 % po tom, ako Irán zasiahol ropné a plynárenské zariadenia v štátoch Perzského zálivu. Americká ľahká ropa WTI by mala za tento týždeň vykázať pokles o viac ako 4 %. Bol by to prvý celotýždňový pokles za ostatných päť týždňov.
„Škody už boli spôsobené a aj keby sa nejakým spôsobom podarilo zaistiť bezpečnú plavbu tankerov cez Hormuzský prieliv, úplné obnovenie logistiky môže trvať veľmi dlho,“ povedala analytička spoločnosti Phillip Nova Priyanka Sachdevová. „Dovtedy akýkoľvek priamy zásah do exportnej infraštruktúry alebo trás tankerov by mohol prudko zvýšiť ceny,“ dodala.
(1 EUR = 1,1489 USD)