Ceny ropy sa znížili o viac ako 2 %

New York 16. augusta (TASR) - Ceny ropy sa v závere tohto turbulentného týždňa znížili o viac ako 2 %, pričom cena Brentu sa prepadla pod hranicu 80 USD za barel. Obavy zo spomalenia ekonomiky v Číne, ako aj nárast zásob ropy v USA minulý týždeň totiž prevážili nad obavami z možného útoku Iránu na Izrael. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Zatiaľ čo robustné údaje o maloobchodných tržbách a pracovných miestach z USA, najväčšieho spotrebiteľa ropy na svete, priniesli svetlejšie vyhliadky, údaje o spomaľovaní priemyselnej aktivity aj investícií do fixných aktív v Číne, ktorá je najväčším svetovým dovozcom ropy, boli menej pozitívne.



Americký Úrad pre energetické informácie zároveň vo štvrtok (15. 8.) oznámil nárast zásob ropy v krajine. To je kľúčová informácia pre obchodníkov s komoditami.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v piatok o 19.09 h SELČ predával po 76,34 USD (69,44 eura). To bolo o 1,82 USD alebo 2,33 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 1,65 USD alebo 2,04 % na 79,39 USD za barel.



(1 EUR = 1,0994 USD)