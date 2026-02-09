< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa znížili vďaka zmierneniu napätia medzi USA a Iránom
Minulý týždeň vďaka zmierneniu napätia na Blízkom východe ropa zlacnela o viac ako 2 %.
Autor TASR
Singapur 9. februára (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli. Obavy z konfliktu na Blízkom východe totiž ustúpili po tom, ako sa USA a Irán cez víkend zaviazali pokračovať v rokovaniach o jadrovom programe Teheránu. „S ďalšími rokovaniami na obzore sa bezprostredné obavy z prerušenia dodávok na Blízkom východe značne zmiernili,“ povedal analytik spoločnosti IG Tony Sycamore. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.04 h SEČ 67,28 USD (57,05 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 77 centov (1,13 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 62,85 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 70 centov (1,1 %).
Minulý týždeň vďaka zmierneniu napätia na Blízkom východe ropa zlacnela o viac ako 2 %. Iránsky minister zahraničných vecí však v sobotu (7. 1.) vyhlásil, že Teherán udrie na americké základne na Blízkom východe, ak naň zaútočia americké sily, čo ukazuje, že hrozba konfliktu je stále živá. „Volatilita zostáva zvýšená, keďže pretrváva protichodná rétorika,“ uviedla analytička spoločnosti Phillip Nova Priyanka Sachdeva.
(1 EUR = 1,1794 USD)
