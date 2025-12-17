< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa zotavili, Brent sa priblížil k hranici 60 USD/barel
Autor TASR
Singapur 17. decembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v stredu o vyše 1,5 %, pričom cena ropy Brent sa posunula k hranici 60 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na nariadenie amerického prezidenta Donalda Trumpa blokovať všetky sankcionované ropné tankery smerujúce do a z Venezuely. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.12 h SEČ 59,85 USD (50,82 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 93 centov (1,58 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 56,18 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 91 centov (1,65 %).
Ceny ropy sa tak zotavili potom, ako v utorok (16. 12.) zaznamenali pokles na takmer päťročné minimum. Za ich utorkovým vývojom je pokrok v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Koniec vojny by mohol znamenať zmiernenie sankcií voči Moskve a výraznejšie dodávky ruskej ropy na svetové trhy.
Neskôr však Trump oznámil, že nariadil úplnú blokádu všetkých sankcionovaných ropných tankerov smerujúcich do a z venezuelských prístavov. Trumpovo rozhodnutie by mohlo podľa jedného z amerických obchodníkov s ropou zasiahnuť približne 0,4 až 0,5 milióna barelov ropy denne, čo by mohlo viesť k rastu cien komodity o dolár až dva na barel.
Najväčším dovozcom ropy z Venezuely je Čína. Venezuelská ropa tvorí približne 4 % z celkového objemu dovozu komodity do najväčšej ázijskej ekonomiky. Podľa analytikov sú síce trhy momentálne zásobené ropou dostatočne, ak by však embargo zostalo v platnosti dlhšie, ceny ropy budú podľa všetkého pokračovať v raste.
