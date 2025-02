Ceny ropy sa zotavili, rast je však iba mierny

Singapur 6. februára (TASR) - Ceny ropy sa po výraznejšom poklese v predchádzajúci obchodný deň vo štvrtok zotavili, rast je však iba mierny, pričom cena Brentu zotrváva pod hranicou 75 USD za barel (159 litrov). Tá v stredu zaznamenala najvýraznejší pokles za takmer tri mesiace. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 6.55 h SEČ 74,85 USD (71,82 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 24 centov (0,32 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 71,33 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 30 centov (0,42 %).



V stredu zaznamenali ceny ropy pokles o viac než 2 % po tom, ako americké ministerstvo energetiky zverejnilo, že zásoby ropy v USA vzrástli výraznejšie, než sa čakalo. Navyše, trhy naďalej skúmajú dôsledky amerických ciel uvalených na Čínu a odvetných krokov Pekingu.



Od tohtoročného maxima z 15. januára, teda päť dní pred nástupom Donalda Trumpa k moci, klesli ceny zhruba o 10 %. Analytici očakávajú, že výkyvy na ropnom trhu budú pretrvávať aj v ďalších týždňoch.



(1 EUR = 1,0422 USD)