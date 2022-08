Ceny ropy sa zotavili zo 6-mesačného minima

Kuala Lumpur 17. augusta (TASR) - Ceny ropy sa v stredu zotavili z poklesu v predchádzajúcom dni, počas ktorého klesli na 6-mesačné minimum, k čomu prispeli informácie, že zásoby ropy aj benzínu v USA klesli výraznejšie, než sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.06 h SELČ 93,14 USD (91,94 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 80 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 87,37 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 84 centov. V utorok (16. 8.) klesli ceny ropy približne o 3 % na najnižšiu úroveň od februára.



Ako uviedli zdroje z ropného trhu, ktoré sa odvolali na údaje Amerického ropného inštitútu (API), zásoby ropy v USA klesli v týždni do 12. augusta približne o 448.000 barelov a zásoby benzínu zhruba o 4,5 milióna barelov. Pokles zaznamenali aj zásoby ropných destilátov, a to približne o 759.000 barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters odhadovali, že ropné zásoby klesli zhruba o 300.000 barelov a benzínu o 1,1 milióna barelov. V prípade zásob ropných destilátov predpokladali rast.



(1 EUR = 1,0131 USD)