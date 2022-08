Ceny ropy sa zotavujú zo stredajšieho výrazného poklesu

Singapur 4. augusta (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok ráno zotavujú z výrazného stredajšieho (3. 8.) poklesu na niekoľkomesačné minimá. Dôvodom sú obavy zo slabej ponuky na trhu.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa vo štvrtok ráno o 7.28 h SELČ predával po 91,02 USD (89,29 eura). To bolo o 36 centov alebo 0,40 % viac ako v stredu na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt sa v stredu oslabil o 3,76 USD alebo asi o 4 % a uzavrel na 90,66 USD za barel.



Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa vo štvrtok o 7.27 h SELČ obchodoval so ziskom 26 centov alebo 0,27 % po 97,04 USD za barel. V stredu klesol o 3,76 centa alebo približne o 3,7 % na 96,78 USD za barel.



Oba referenčné druhy ropy v stredu padli na najnižšiu úroveň od februára. Dôvodom bol nečakane prudký nárast zásob ropy v USA v uplynulom týždni.



Aliancia producentov OPEC+ sa v stredu dohodla, že v septembri zvýši ťažbu o 100.000 barelov denne. USA požadovali razantnejšie zvýšenie. Produkčné kapacity OPEC+ sú však obmedzené, pričom voľné ťažobné kapacity má len Saudská Arábia. Aliancia navyše pred zasadnutím zhoršila vyhliadky dopytu pre tento rok. V krátkodobom horizonte však situácia na trhu zostane napätá.



(1 EUR = 1,0194 USD)