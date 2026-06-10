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Ceny ropy sa zvýšili pre nové americké údery na Irán
Teherán uviedol, že obnoví nepriateľské akcie, ak Izrael bude pokračovať v útokoch na milície Hizballáhu v Libanone.
Autor TASR
Singapur 10. júna (TASR) - Ceny ropy sa v stredu ráno zvýšili po tom, ako počas predošlého obchodovacieho dňa klesli na sedemtýždňové minimum. Dôvodom stredajšieho zdraženia bolo to, že americká armáda podnikla nové údery na Irán. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.13 h SELČ 91,86 USD (79,37 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 0,41 USD (0,45 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 88,64 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 0,44 USD (0,5 %).
Americká armáda zaútočila na iránske ciele po tom, ako prezident Donald Trump v utorok (9. 6.) vyhlásil, že zareaguje na zostrelenie amerického útočného vrtuľníka Apache. „Zatiaľ čo diplomatické úsilie stále prebieha, najnovšie vzájomné vojenské akcie opäť zaviedli na trhy s ropou geopolitickú rizikovú prirážku,“ povedala hlavná analytička spoločnosti Phillip Nova Priyanka Sachdeva.
Teherán uviedol, že obnoví nepriateľské akcie, ak Izrael bude pokračovať v útokoch na milície Hizballáhu v Libanone. Izraelské odmietnutie ukončiť kampaň proti Hizballáhu podporovanému Iránom bráni Trumpovmu úsiliu zmeniť krehké prímerie v širšej vojne USA a Izraela proti Iránu na trvalé urovnanie.
(1 EUR = 1,1573 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.13 h SELČ 91,86 USD (79,37 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 0,41 USD (0,45 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 88,64 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 0,44 USD (0,5 %).
Americká armáda zaútočila na iránske ciele po tom, ako prezident Donald Trump v utorok (9. 6.) vyhlásil, že zareaguje na zostrelenie amerického útočného vrtuľníka Apache. „Zatiaľ čo diplomatické úsilie stále prebieha, najnovšie vzájomné vojenské akcie opäť zaviedli na trhy s ropou geopolitickú rizikovú prirážku,“ povedala hlavná analytička spoločnosti Phillip Nova Priyanka Sachdeva.
Teherán uviedol, že obnoví nepriateľské akcie, ak Izrael bude pokračovať v útokoch na milície Hizballáhu v Libanone. Izraelské odmietnutie ukončiť kampaň proti Hizballáhu podporovanému Iránom bráni Trumpovmu úsiliu zmeniť krehké prímerie v širšej vojne USA a Izraela proti Iránu na trvalé urovnanie.
(1 EUR = 1,1573 USD)