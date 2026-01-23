< sekcia Ekonomika
Ceny ropy sa zvýšili v reakcii na Trumpove hrozby voči Iránu
Autor TASR
Tokio 23. januára (TASR) - Ceny ropy v piatok stúpli, keďže obnovené hrozby prezidenta USA Donalda Trumpa voči Iránu vyvolali obavy o dodávky. Trump uviedol, že do Iránu smeruje „armáda“, ale vyjadril nádej, že nebude potrebná, a varoval Teherán pred útokmi na protestujúcich alebo pred obnovením jadrového programu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.13 h SEČ 64,49 USD (55,09 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 43 centov (0,67 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 59,78 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje posilnenie o 42 centov (0,71 %).
Ceny podporilo aj vyhlásenie generálneho riaditeľa saudskoarabskej ropnej firmy Saudi Aramco, ktorý bagatelizoval obavy z globálneho prebytku ropy. Poukázal pritom na to, že celková spotreba dosiahla v minulom roku rekordnú úroveň a očakáva sa, že v roku 2026 opäť vzrastie.
(1 EUR = 1,1706 USD)
