Ceny ropy si udržali utorkové zisky a zostávajú nad 100 USD za barel

Singapur 13. apríla (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne klesli, ale podržali si väčšinu z viac než šesťpercentných utorkových (12. 4.) ziskov a pohybujú sa nad hranicou 100 USD (92,07 eura) za barel (159 litrov). Ruský prezident Vladimir Putin totiž vyhlásil, že bude pokračovať vo vojne proti Ukrajine.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s májovým kontraktom sa v stredu o 7.25 h SELČ predával po 100,45 USD. To bolo o 15 centov alebo 0,15 % menej ako v utorok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. V utorok si kontrakt pripísal 6,31 USD alebo 6,7 % a uzavrel na 100,60 USD za barel.



Júnový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v utorok o 7.24 h SELČ obchodoval s mínusom 6 centov alebo 0,06 % po 104,58 USD za barel. Aj Brent v utorok zdražel o viac než 6 %.



Putin v utorok vyhlásil, že mierové rokovania s Ukrajinou sa dostali do slepej uličky.



V utorok ceny čierneho zlata podporilo varovanie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), že nedokáže nahradiť prípadný výpadok dodávok ruskej ropy, ak by prišlo k úplnému embargu na ruskú ropu.



"Ropný trh je naďalej veľmi citlivý na veľký šok, ak by sa prijali sankcie proti ruským energiám, a toto riziko zostáva na stole," uviedol analytik spoločnosti OANDA Edward Moya.



Ďalším faktorom bolo uvoľnenie protiepidemických reštrikcií v Šanghaji, čo znížilo obavy týkajúce sa dopytu zo strany Číny.



(1 EUR = 1,0861 USD)