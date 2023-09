Ceny ropy si v stredu pripísali ďalšie zisky

Singapur 13. septembra (TASR) - Ceny ropy sa v stredu ráno mierne posilnili a upevnili svoje pozície v blízkosti 10-mesačných maxím z predchádzajúceho dňa. K rastu prispeli správy z Líbye, ktorá po ničivých záplavách zatvorila časť svojich terminálov na vývoz komodity. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zároveň oznámila, že v súlade so svojimi skoršími predpoveďami očakáva silný rast globálneho dopytu v tomto aj budúcom roku. Kľúčoví producenti Saudská Arábia a Rusko pritom už minulý týždeň potvrdili, že v dobrovoľnom znížení ťažby spolu o 1,3 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov) budú pokračovať do konca roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v stredu o 6.30 h SELČ predával po 89,15 USD (83,22 eura). To bolo o 31 centov alebo 0,35 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 25 centov alebo 0,27 % na 92,31 USD za barel.



(1 EUR = 1,0713 USD)