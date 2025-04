Ceny ropy smerujú k najprudšiemu mesačnému poklesu za tri roky

Singapur 30. apríla (TASR) - Ceny ropy klesli aj v stredu a smerujú k najvýraznejšiemu mesačnému poklesu za viac než tri roky. Dôvodom je obchodná vojna, ktorú rozpútal americký prezident Donald Trump a ktorá zhoršuje výhľad dopytu po rope. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.52 h SELČ 63,44 USD (55,78 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 81 centov (1,26 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júnovým kontraktom, dosiahla 59,61 USD/barel. Aj v tomto prípade to znamená pokles o 81 centov (1,34 %).



Od začiatku apríla klesla cena Brentu o 15 % a v prípade WTI pokles dosiahol 16 %. To je najvýraznejší percentuálny pokles cien ropy od novembra 2021.



K prvému výraznému poklesu cien komodity tento mesiac došlo v reakcii na oznámenie Donalda Trumpa na začiatku apríla o zavedení ciel na všetok tovar dovážaný do USA. Ďalší pokles, a to až na štvorročné minimum, nasledoval po oznámení Číny, že uvalí odvetné clá na americké tovary, čo vyvolalo rozsiahly obchodný konflikt medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta. Podľa prieskumu uskutočneného agentúrou Reuters môžu Trumpove dovozné clá spôsobiť skĺznutie svetovej ekonomiky tento rok do recesie.



V stredu sa pod pokles cien podpísali nepriaznivé údaje z čínskeho výrobného sektora. To naznačuje, že dopyt druhej najväčšej svetovej ekonomiky po rope bude klesať. Navyše, výrazne klesla aj nálada amerických spotrebiteľov.



(1EUR = 1,1373 USD)