Ceny ropy smerujú k najvyššiemu týždennému rastu za štyri mesiace

Londýn 9. októbra (TASR) - Po raste zo začiatku obchodovania zaznamenali ceny ropy pokles, pričom cena ropy Brent skĺzla bližšie k hranici 43 USD za barel (159 litrov). Za celý týždeň sa však vďaka vývoju situácie v ostatných dňoch očakáva najvýraznejší rast za posledné štyri mesiace.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 18.43 h SELČ 43,17 USD (36,60 eura) za barel. Oproti prechádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 17 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 41,02 USD/barel, čo rovnako predstavuje pokles o 17 centov.



V obidvoch prípadoch však cena ropy smeruje k približne 10-percentnému rastu. Ak sa táto prognóza naplní, bude to prvý rast za tri týždne a najvýraznejší od začiatku júna.



Vývoj cien v priebehu týždňa ovplyvnil najmä hurikán Delta, ktorý sa tento týždeň presunul do Mexického zálivu a donútil ropné firmy k odstaveniu približne 92 % ropnej produkcie v danej oblasti. To je najviac od roku 2005, keď ťažbu zasiahol hurikán Katrina. Čiastočne sa pod rast cien podpísal aj štrajk zamestnancov ropného sektora v Nórsku, čo zastavilo ťažbu zo šiestich podmorských ložísk ropy a plynu.