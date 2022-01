Ceny ropy smerujú k rekordnému týždennému rastu od polovice decembra

Melbourne 7. januára (TASR) - Ceny ropy pokračovali v piatok v raste, pričom za celý týždeň smerujú k najprudšiemu rastu od polovice decembra. Ceny nahor tlačia v závere týždňa najmä správy o nepokojoch v Kazachstane a poklese ťažby ropy v Líbyi.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.42 h SEČ 82,81 USD (73,19 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 82 centov (1 %). V predchádzajúcom obchodovaní vzrástla cena ropy o 1,5 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 80,31 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 85 centov (1,07 %). Na záver štvrtkového obchodovania zaznamenala rast o 2,1 %. V obidvoch prípadoch smerujú ceny ropy k týždennému rastu o viac než 6 %.



Trhy najviac sledujú situáciu v Kazachstane, krajine bohatej na ropu. Nepokoje v stredoázijskom štáte sa začali 2. januára na západe krajiny, a to v dôsledku prudkého zvýšenia cien skvapalneného plynu. Následne prerástli do masívnych protestov po celej krajine s ekonomickými a politickými požiadavkami. V najväčšom meste Kazachstanu Alma-Ate potom 4. - 5. januára došlo k stretom demonštrantov s bezpečnostnými silami, ktoré si vyžiadali obete na životoch a zranených. V krajine vyhlásili výnimočný stav a na žiadosť kazašského prezidenta vyslala Moskva do Kazachstanu svoje jednotky.



Ceny ropy nahor potlačil aj pokles produkcie ropy v Líbyi, v porovnaní s minuloročným maximom zhruba o tretinu. Štáty ropného zoskupenia OPEC+ síce pokračujú v postupnom zvyšovaní ťažby, tempo rastu produkcie je však slabšie, než štátom umožňuje dohoda.



(1 EUR = 1,1315 USD)