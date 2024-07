Ceny ropy smerujú k poklesu tretí týždeň po sebe

Singapur 26. júla (TASR) - Ceny ropy v piatok mierne vzrástli, za celý týždeň však smerujú k poklesu, tretí týždeň po sebe. Na ceny komodity vplýval počas tohto týždňa najmä slabnúci dopyt v Číne, ktorá je najväčším dovozcom suroviny na svete, ako aj očakávania dohody o prímerí na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.10 h SELČ 82,52 USD (76,05 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 15 centov (0,18 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 78,44 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke sa tak zvýšila o 16 centov (0,20 %).



Za celý týždeň však ceny ropy opäť smerujú k poklesu, pod čo sa podpísal vývoj na jeho začiatku. V prípade ceny Brentu sa očakáva mierny pokles, na druhej strane, cena WTI za celý týždeň predbežne klesla o viac než 2 %.



Vývoj na trhu s ropou do veľkej miery ovplyvnili údaje o dopyte po rope zo strany Číny. Peking tento týždeň oznámil, že dopyt klesol v júni o 8,1 % a nižší je aj za celý 1. polrok. Navyše, smerom nadol ceny ropy tlačia aj očakávania uzatvorenia dohody o prímerí v Pásme Gazy.



(1 EUR = 1,0851 USD)