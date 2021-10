Ceny ropy smerujú k prvému týždennému poklesu za zhruba dva mesiace

Singapur 29. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok mierne vzrástli, za celý týždeň však smerujú k poklesu, prvému za minimálne osem týždňov. Na jednej strane sa zásoby ropy v USA v minulom týždni zvýšili viac, než sa čakalo, a na druhej Irán súhlasil s obnovením rokovaní o svojom jadrovom programe. Nové rokovania Teheránu so západnými štátmi by mohli viesť k ukončeniu sankcií voči blízkovýchodnej krajine.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.33 h SELČ 84,43 USD (72,83 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 11 centov. Za celý týždeň však cena Brentu smeruje k poklesu. Ak sa tento odhad potvrdí, bude to prvý týždenný pokles v prípade Brentu za osem týždňov.



Rast zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI, avšak iba minimálny. Dosiahla 82,83 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená rast o dva centy.



Aj cena WTI smeruje za celý týždeň k poklesu a v prípade potvrdenia prognózy by to znamenalo prvý týždenný pokles za 10 týždňov.



(1 EUR = 1,1593 USD)