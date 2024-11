Ceny ropy smerujú za týždeň k poklesu približne o 3 %

New York 29. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok mierne klesli a cena Brentu skĺzla k hranici 73 USD za barel (159 litrov). Za celý týždeň však smerujú k poklesu približne o 3 %. Vývoj cien počas týždňa ovplyvnili šance na zmiernenie napätia na Blízkom východe a prognózy, že v roku 2025 sa ponuka na trhu zvýši. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 18.59 h SEČ 73,07 USD (69,18 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 21 centov (0,29 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 68,59 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou zo stredy (27. 11.) to predstavuje pokles o 13 centov (0,19 %). Vo štvrtok sa v USA neobchodovalo pre sviatok Dňa vďakyvzdania.



Za celý týždeň však ceny ropy smerujú k poklesu zhruba o 3 %. Cena Brentu doteraz stratila oproti uzávierke na konci minulého týždňa približne 2,8 % a cena WTI klesla o 3,4 %.



Ceny ropy výrazne ovplyvnila dohoda Izraela a libanonského hnutia Hizballáh o prímerí. To začalo platiť v stredu ráno, čím sa po viac ako roku vojny zastavili intenzívne boje medzi Hizballáhom a Izraelom. Obe strany sa však už na druhý deň vzájomne obvinili z porušovania dohody.



Avšak ani konflikt na Blízkom východe vrátane útokov Izraela na Pásmo Gazy neprerušil dodávky ropy na svetové trhy a očakáva sa, že ponuka bude na budúci rok ešte vyššia. Podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) bude globálny dopyt po rope v roku 2025 zaostávať za ponukou o viac ako jeden milión barelov. To by malo platiť aj v prípade, že obmedzenie ťažby najväčších producentov zo zoskupenia OPEC+ zostane v platnosti.



(1 EUR = 1,0562 USD)