Ceny ropy stagnujú, cena Brentu sa pohybuje pod 82,70 USD za barel

Singapur 9. marca (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok menili iba minimálne, keď na trhy pôsobili protichodné faktory. Na jednej strane ich podporili signály zotavovania dopytu po surovine zo strany Číny a nečakane výrazný pokles ropných zásob v USA, na druhej ich však smerom nadol tlačia obavy výraznejšieho zvyšovania úrokových sadzieb v Spojených štátoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 8.03 h SEČ 82,68 USD (78,41 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o dva centy. Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 76,69 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje zvýšenie o tri centy.



Náladu na trhoch ovplyvnili najnovšie informácie amerického ministerstva energetiky o nečakane výraznom poklese ropných zásob v USA. Zásoby ropy klesli v minulom týždni o 1,7 milióna barelov, zatiaľ čo analytici počítali s ich rastom o 395.000 barelov.



Okrem toho ceny ropy čiastočne nahor ťahali údaje z čínskeho trhu. Aj keď za prvé dva mesiace klesol dovoz ropy do Číny medziročne o 1,3 %, za samotný február sa objem dovozu zvýšil. Podľa analytikov to signalizuje, že dopyt po rope v Číne sa postupne zotavuje.



Ešte predtým však na ceny zatlačili vyjadrenia šéfa americkej centrálnej banky Jeroma Powella. Ako uviedol, vzhľadom na najnovšie údaje z ekonomiky bude pravdepodobne potrebné zvýšiť úrokové sadzby výraznejšie, než sa pôvodne očakávalo.



(1 EUR = 1,0545 USD)