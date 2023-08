Ceny ropy stagnujú, cena Brentu sa pohybuje okolo 84,40 USD za barel

New York 28. augusta (TASR) - Ceny ropy sa vyvíjali opačným smerom, ich pohyb bol však v obidvoch prípadoch mierny. Cena ropnej zmesi Brent sa tak naďalej pohybuje okolo 84,40 USD za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Pod minimálny pohyb v cenách ropy sa podpísal fakt, že na ne pôsobia protichodné faktory. Na jednej strane na ceny tlačia obavy trhov zo zvýšenia úrokových sadzieb, na strane druhej ich podporuje tropická búrka, ktorá by čoskoro mala zasiahnuť štát Florida so silou hurikánu, čo môže viesť k obmedzeniu produkcie ropy.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 19.22 h SELČ 84,43 USD (78,12 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o päť centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 80,11 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 28 centov.



(1 EUR = 1,0808 USD)