Ceny ropy stagnujú, cena ropy Brent sa drží pod 81,40 USD za barel

Singapur 24. mája (TASR) - Ceny ropy sa v piatok menili iba minimálne, keď na jednej strane ich nadol tlačia vyhlásenia predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách a na druhej ich podporujú signály rastúceho dopytu Američanov po palivách. Cena ropy Brent sa tak naďalej pohybuje pod 81,40 USD za barel (159 litrov). Pod touto hranicou uzatvorila aj štvrtkové (23. 5.) obchodovanie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.09 h SELČ 81,35 USD (74,95 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o jeden cent. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 76,83 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o štyri centy.



Štvrtkové obchodovanie uzatvorili ceny ropy v obidvoch prípadoch na niekoľkomesačnom minime. V prípade Brentu to bola na záver obchodovania najnižšia cena od januára a v prípade WTI od februára. Za celý týždeň smeruje cena Brentu k poklesu o viac než 3 % a v prípade ceny WTI sa očakáva pokles približne o 4 %.



Podľa zápisnice z ostatného zasadnutia menového výboru Fedu z prelomu apríla a mája zástupcovia centrálnej banky zvažujú, že úrokové sadzby budú držať na súčasnej vyššej úrovni dlhšie, než pôvodne predpokladali. Navyše, niektorí z nich naznačili ochotu úrokové sadzby ešte zvýšiť, ak by sa inflačné riziká vyvinuli takým smerom, že tento krok bude najvhodnejším riešením. Šéf Fedu Jerome Powell však neskôr uviedol, že podľa neho je ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb nepravdepodobné.



Naopak, ceny ropy podporujú signály zvyšujúceho sa dopytu Američanov po benzíne pred predĺženým víkendom o Memorial Day (Deň obetí vojny) v USA. Ten sa oslavuje v posledný májový pondelok a v Spojených štátoch je považovaný za začiatok letnej motoristickej sezóny. Ako uviedlo americké ministerstvo energetiky, dopyt po benzíne dosiahol najvyššiu úroveň od novembra minulého roka.



(1 EUR = 1,0854 USD)