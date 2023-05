Ceny ropy stagnujú, trhy čakajú na rozhodnutie centrálnych bánk

Singapur 3. mája (TASR) - Po tom, ako v predchádzajúcom obchodnom dni zaznamenali takmer šesťtýždňové minimum, sa ceny ropy v stredu stabilizovali, pričom cena ropy Brent sa pohybuje pod 75,40 USD za barel (159 litrov). Trhy už do cien zapracovali očakávané zvýšenie úrokových sadzieb v USA a Európe a vyčkávajú na informácie zo strany centrálnych bánk, akým smerom sa ich menová politika bude uberať ďalej. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.16 h SELČ 75,36 USD (68,73 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o štyri centy. Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom zaznamenala 71,64 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o dva centy.



V obidvoch prípadoch uzatvorila cena ropy na záver utorkového obchodovania (2. 5.) na najnižšej úrovni od 24. marca. Aj vtedy zaznamenali ceny najvýraznejší percentuálny pokles počas jedného dňa od začiatku januára.



"Nálada na trhoch zostáva negatívna. Zdá sa, že investori sú stále nervóznejší, čo sa týka makroekonomických vyhliadok a ich dôsledkov pre dopyt po rope," uviedli analytici z ING Warren Patterson a Ewa Mantheyová. Americká centrálna banka v stredu oznámi svoje rozhodnutie týkajúce sa úrokových sadzieb a očakáva sa, že ich zvýši o 25 bázických bodov. Navyše, rovnaký krok sa očakáva aj od Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá má zasadnutie vo štvrtok 4. mája.



(1 EUR = 1,0965 USD)