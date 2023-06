Ceny ropy strmo klesli

New York 22. júna (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok popoludní výrazne klesli, pričom cena West Texas Intermediate sa prepadla o vyše 4 % pod hranicu 70 USD za barel. Obchodníci tak zareagovali na väčšie, ako očakávané zvýšenie kľúčového úroku britskej centrálnej banky (Bank of England, BoE). TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



BoE totiž zvýšila úrokové sadzby o pol percentuálneho bodu. To bolo dvakrát viac, ako predpokladali analytici. Dôvodom je pretrvávajúca vysoká inflácia, ktorá v máji dosiahla 8,7 %, čo je výrazne nad inflačným cieľom BoE na úrovni 2 %. Banka zároveň uviedla, že potrvá dlhšie, kým miera inflácie klesne.



Vývoj na trhu ovplyvnili aj slová predsedu americkej centrálnej banky Fed Jeroma Powella o potrebe ďalšieho zvýšenia úrokov v tomto roku.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa vo štvrtok o 18.26 h SELČ predával po 69,50 USD (63,27 eura). To bolo o 3,03 USD alebo 4,18 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 2,95 USD alebo 3,83 % na 74,17 USD za barel.



(1 EUR = 1,0985 USD)