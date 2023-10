Ceny ropy strmo vzrástli

New York 13. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok večer strmo vzrástli, o vyše 4 %. Prispeli k tomu eskalácia konfliktu medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas a tiež sankcie USA proti tankerom, ktoré porušili cenový strop na ruskú ropu. To vyvolalo obavy o dodávky na už aj tak napätom trhu, pričom sa predpokladá, že globálne zásoby komodity budú počas 4. štvrťroka klesať. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Rusko je druhým najväčším svetovým producentom ropy a kľúčovým exportérom. Prísnejšia americká kontrola jeho dodávok by mohla viesť k ich obmedzeniu.



Aj obavy z rozšírenia konfliktu na Blízkom východe po víkendovom útoku militantného hnutia Hamas na Izrael, čo by mohlo zasiahnuť dodávky ropy z tohto regiónu, tlačia ceny komodity nahor.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v piatok o 18.20 h SELČ predával po 86,55 USD (82,24 eura). To bolo o 3,64 USD alebo 4,39 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 3,77 USD alebo 4,38 % na 88,77 USD za barel.



(1 EUR = 1,0524 USD)