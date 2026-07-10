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Ceny ropy stúpli a smerujú k celotýždňovému rastu
Očakáva sa, že za celý týždeň severomorská ropná zmes Brent získa 6 % a americká ľahká ropa WTI si pripíše 5 %.
Autor TASR
Singapur 10. júla (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno zrástli pre obnovené obavy z prerušenia dodávok z regiónu Blízkeho východu po obnovení bojov medzi USA a Iránom, ktoré obmedzili lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Očakáva sa, že za celý týždeň severomorská ropná zmes Brent získa 6 % a americká ľahká ropa WTI si pripíše 5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena ropy Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.05 h SELČ 76,59 USD (66,98 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 29 centov (0,38 %).
Cena americkej ľahkej ropy s augustovým kontraktom dosiahla 72,34 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol rast o 26 centov, čiže o 0,36 %.
„Ceny ustúpili z maxím z polovice týždňa, ale stále existuje značná riziková prémia, keďže tranzit cez Hormuzský prieliv sa takmer zastavil a neexistujú žiadne jasné signály o tom, kedy by sa mohol obnoviť,“ uviedla zakladateľka analytickej firmy Vanda Insights Vandana Hariová. „Zdá sa však, že potenciálny rast obmedzuje dôvera trhu v návrat USA a Iránu k diplomacii,“ dodala.
„Napriek tomu, že USA stupňujú útoky na vojenské objekty v Iráne, trh získal určité uistenie z rozhodnutia Trumpovej administratívy vyhnúť sa útokom na iránsku energetickú infraštruktúru,“ povedal Daniel Hynes z banky ANZ.
(1 EUR = 1,1435 USD)
Cena ropy Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.05 h SELČ 76,59 USD (66,98 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 29 centov (0,38 %).
Cena americkej ľahkej ropy s augustovým kontraktom dosiahla 72,34 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol rast o 26 centov, čiže o 0,36 %.
„Ceny ustúpili z maxím z polovice týždňa, ale stále existuje značná riziková prémia, keďže tranzit cez Hormuzský prieliv sa takmer zastavil a neexistujú žiadne jasné signály o tom, kedy by sa mohol obnoviť,“ uviedla zakladateľka analytickej firmy Vanda Insights Vandana Hariová. „Zdá sa však, že potenciálny rast obmedzuje dôvera trhu v návrat USA a Iránu k diplomacii,“ dodala.
„Napriek tomu, že USA stupňujú útoky na vojenské objekty v Iráne, trh získal určité uistenie z rozhodnutia Trumpovej administratívy vyhnúť sa útokom na iránsku energetickú infraštruktúru,“ povedal Daniel Hynes z banky ANZ.
(1 EUR = 1,1435 USD)