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Ceny ropy stúpli, keď Irán označil Hormuzský prieliv za uzavretý
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.13 h SELČ 93,99 USD (81,45 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 0,89 USD (0,96 %).
Autor TASR
Singapur 11. júna (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok ráno zvýšili, keď Teherán označil Hormuzský prieliv za uzavretý. Urobil to po tom, ako USA proti Iránu podnikli ďalšie údery a americký prezident Donald Trump vyhlásil, že nasledovať budú nové útoky, ak sa nedosiahne mierová dohoda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.13 h SELČ 93,99 USD (81,45 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 0,89 USD (0,96 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 91,11 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 1,08 USD (1,2 %).
Teherán oznámil, že zaútočí na každú loď, ktorá sa pokúsi o plavbu cez Hormuzský prieliv. „Opäť to naznačuje, že dohoda je stále v nedohľadne a že toky energií z Perzského zálivu zostanú značne obmedzené,“ uviedli analytici banky ING.
Americká armáda v stredu (10. 6.) uviedla, že v prielive neboli zasiahnuté žiadne americké vojnové lode po tom, ako iránske štátne médiá informovali, že americké plavidlá v oblasti boli terčom rakiet a dronov. Americké sily začali v ten istý deň podvečer útočiť na viacero cieľov v Iráne. Hrozí tak opätovné rozpútanie otvorenej vojny, ktorá bola pozastavená začiatkom apríla, keď sa obe strany dohodli na krehkom prímerí.
(1 EUR = 1,1539 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.13 h SELČ 93,99 USD (81,45 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 0,89 USD (0,96 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 91,11 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 1,08 USD (1,2 %).
Teherán oznámil, že zaútočí na každú loď, ktorá sa pokúsi o plavbu cez Hormuzský prieliv. „Opäť to naznačuje, že dohoda je stále v nedohľadne a že toky energií z Perzského zálivu zostanú značne obmedzené,“ uviedli analytici banky ING.
Americká armáda v stredu (10. 6.) uviedla, že v prielive neboli zasiahnuté žiadne americké vojnové lode po tom, ako iránske štátne médiá informovali, že americké plavidlá v oblasti boli terčom rakiet a dronov. Americké sily začali v ten istý deň podvečer útočiť na viacero cieľov v Iráne. Hrozí tak opätovné rozpútanie otvorenej vojny, ktorá bola pozastavená začiatkom apríla, keď sa obe strany dohodli na krehkom prímerí.
(1 EUR = 1,1539 USD)