Ceny ropy stúpli o viac ako 1 %
Vývoj na trhu ovplyvnili správy o odložení samitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Autor TASR
Singapur 22. októbra (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno vzrástli o viac ako 1 %. Vývoj na trhu ovplyvnili správy o odložení samitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ako aj neistota v súvislosti s obchodnou dohodu medzi USA a Čínou. Investori reagovali tiež na správy o tom, že USA sa snažia o dodávky ropy do svojich strategických rezerv. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v stredu o 6.35 h SELČ predával po 58,29 USD (50,22 eura). To bolo o 1,05 USD alebo 1,82 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 1,06 USD alebo 1,73 % na 62,38 USD za barel.
Ropa sa odrazila od päťmesačného minima, ktoré dosiahla v pondelok (20. 10.), keďže producenti zvýšili ponuku, zatiaľ čo obchodné napätie utlmilo dopyt.
No aj napriek prebytku ropy a slabému dopytu, riziko prerušenia dodávok v oblastiach, ako sú Blízky východ, Rusko, Venezuela a Kolumbia, zostáva a podporuje ceny ropy, poznamenali analytici.
Investori sledujú tiež vývoj situácie medzi USA a Čínou, keďže predstavitelia oboch krajín sa majú tento týždeň stretnúť v Malajzii. Trump sa plánuje stretnúť na budúci týždeň v Južnej Kórei aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
(1 EUR = 1,1607 USD)
