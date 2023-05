Ceny ropy stúpli o viac než dolár, cena Brentu prekonala 75 USD/barel

Londýn 15. mája (TASR) - Ceny ropy sa vrátili k rastu, pričom cena Brentu prekonala hranicu 75 USD a cena WTI 71 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na obmedzovanie produkcie v Kanade, ktorá zápasí s rozsiahlymi požiarmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 19.34 h SELČ 75,32 USD (69,25 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,15 USD (1,55 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júni dosiahla 71,20 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,16 USD, alebo 1,66 %.



Cenu ropy potiahli nahor početné lesné požiare v provincii Alberta. Tie odstavili viaceré ťažobné vrty, pričom na trhoch rastú obavy, že situácia sa môže ešte zhoršiť, uviedol Robert Yawger, analytik firmy Mizuho. Len za minulý týždeň znížili požiare v provincii produkciu minimálne o 300.000 barelov ropného ekvivalentu denne.



(1 EUR = 1,0876 USD)