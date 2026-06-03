Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. jún 2026Meniny má Karolína
< sekcia Ekonomika

Ceny ropy stúpli pre obnovené bojové akcie na Blízkom východe

.
Čerpacia stanica, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.08 h SELČ 97,11 USD (83,36 eura) za barel (159 litrov).

Autor TASR
Singapur 3. júna (TASR) - Ceny ropy sa v stredu ráno zvýšili, keďže na Blízkom východe opäť vypukli bojové akcie. Irán odpálil balistické rakety smerom ku Kuvajtu a k Bahrajnu, ale nepodarilo sa mu zasiahnuť ciele, uviedla americká armáda a dodala, že americké sily vykonali útoky na iránsky ostrov Kešm. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.08 h SELČ 97,11 USD (83,36 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 1,11 USD (1,16 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 94,93 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 1,17 USD (1,25 %).

Podľa analytika spoločnosti LSEG Emrila Jamila ropu zdražuje zastavenie rokovaní medzi USA a Iránom a upozornenia Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) na kriticky nízke globálne zásoby ropy. Daniel Hynes z banky ANZ uviedol, že akékoľvek úsilie o znovuotvorenie Hormuzského prielivu čelí ťažkostiam. „Mierne sa zvýšil počet plavidiel, ktoré sa pokúšajú o plavbu, ale celkový tranzit zostáva výrazne pod úrovňou z obdobia pred konfliktom,“ konštatoval Hynes.

(1 EUR = 1,1649 USD)
.

Neprehliadnite

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DRÁMA PRI ŽILINE: V obci Stráňavy napadol medveď človeka

DVE TORNÁDA: Zaznamenali ich na juhu Česka

V. Blahová: Najväčším spúšťačom starnutia kože je UV žiarenie