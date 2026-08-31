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Ceny ropy stúpli v reakcii na obnovenie útokov v Perzskom zálive
Išlo o prvé americké údery od konca júla.
Autor TASR
Singapur 31. augusta (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok ráno zvýšili po tom, ako USA zaútočili na dve odpaľovacie zariadenia na iránskom ostrove Lárak v Hormuzskom prielive a Teherán podnikol odvetu. Išlo o prvé americké údery od konca júla. V reakcii na to Irán zaútočil na dve americké letecké základne v Jordánsku, uviedli iránske médiá s odvolaním sa na iránske Revolučné gardy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.18 h SELČ 90,48 USD (77,71 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 2,38 USD (2,7 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 85,69 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol rast o 2,20 USD, čiže o 2,64 %.
„Dúfali sme, že do konca tretieho štvrťroka sa obnovia rokovania o dohode medzi USA a Iránom, ale teraz sa to zdá menej pravdepodobné,“ povedal analytik bankovej korporácie DBS Bank Suvro Sarkar. „Preto očakávame, že ceny ropy zostanú v pásme 85 až 95 USD za barel,“ dodal.
(1 EUR = 1,1643 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.18 h SELČ 90,48 USD (77,71 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 2,38 USD (2,7 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 85,69 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol rast o 2,20 USD, čiže o 2,64 %.
„Dúfali sme, že do konca tretieho štvrťroka sa obnovia rokovania o dohode medzi USA a Iránom, ale teraz sa to zdá menej pravdepodobné,“ povedal analytik bankovej korporácie DBS Bank Suvro Sarkar. „Preto očakávame, že ceny ropy zostanú v pásme 85 až 95 USD za barel,“ dodal.
(1 EUR = 1,1643 USD)