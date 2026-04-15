Streda 15. apríl 2026
Ceny ropy sú stále pod tlakom, v stredu ráno mierne vzrástli

.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.31 h SEČ 95,67 USD (81,12 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 0,88 USD (0,93 %).

Autor TASR
Tokio 15. apríla (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne stúpli. Rokovania o ukončení vojny v Iráne by sa síce podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa mohli obnoviť, ale Hormuzský prieliv je stále v podstate uzavretý. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.31 h SEČ 95,67 USD (81,12 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 0,88 USD (0,93 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 91,68 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 0,40 USD (0,38 %).

V tejto chvíli je možnosť otvorenia Hormuzského prielivu skôr otázkou nádejí ako skutočného vývoja, povedal analytik bankovej korporácie DBS Bank Suvro Sarkar. Rafinérie zúfalo hľadajú alternatívne dodávky ropy a zvyšujú prémie, ktoré sú ochotné platiť za ropu z takých oblastí, ako je americké pobrežie Mexického zálivu a Severné more. Zatiaľ čo titulky naznačujú možnosť obnovenia rozhovorov medzi USA a Iránom a dokonca dočasného uvoľnenia tranzitných obmedzení, fyzická realita zostáva zmiešaná, uviedla spoločnosť Schork Group.

(1 EUR = 1,1793 USD)
.

