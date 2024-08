Ceny ropy sú v poklese, cena Brentu skĺzla bližšie k 76 USD/barel

Houston 5. augusta (TASR) - Ceny ropy pokračovali k záveru pondelkového obchodovania v poklese, pričom cena ropy Brent skĺzla bližšie k hranici 76 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien komodity ovplyvňujú otrasy na akciových trhoch spôsobené obavami z možnej recesie americkej ekonomiky, rozsah poklesu však zmierňuje pretrvávajúce napätie na Blízkom východe. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 19.19 h SELČ 76,30 USD (69,58 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 51 centov (0,66 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 72,89 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou tak klesla o 63 centov alebo o 0,86 %.



(1 EUR = 1,0966 USD)