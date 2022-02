Ceny ropy uzatvorili piatkové obchodovanie rozdielne

New York 19. februára (TASR) - Ceny ropy uzatvorili piatkové (18. 2.) obchodovanie rozdielne, pričom cena americkej ropy WTI zaznamenala po ôsmich týždňoch stabilného rastu pokles. Vývoj na trhu do veľkej miery ovplyvnili rokovania o obnovení jadrovej dohody medzi Iránom a svetovými mocnosťami, ktoré podľa USA zaznamenali výrazný pokrok. To zvyšuje šance na ukončenie sankcií proti Teheránu. Cena Brentu však pokračovala v raste, keďže na trhy stále vplýva napätie na východe Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli vzrástla na záver piatkového obchodovania o 57 centov (0,61 %) a obchodovanie uzatvorila ma úrovni 93,54 USD (82,39 eura) za barel (159 litrov). Naopak, cena americkej ropy WTI s dodávkou v marci v závere piatkového obchodovania klesla o 69 centov (0,75 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 91,07 USD/barel.



Tlak na cenu WTI zvýšil aj fakt, že podľa informácií spoločnosti Baker Hughes sa počet aktívnych ropných vrtov v USA, ktorý signalizuje budúcu produkciu, za ostatný týždeň zvýšil o štyri na celkových 520. To je najvyšší počet od apríla 2020.



Ako Brent, tak WTI zaznamenali v pondelok (14. 2.) najvyššiu hodnotu od septembra 2014, avšak potom začali na ceny vplývať rokovania o obnovení jadrovej dohody s Iránom. Informácie, že rokovania sa vyvíjajú priaznivo, naznačujú, že Irán by sa mohol dočkať zrušenia sankcií, čím by sa zvýšil objem ropy na trhu, aj keď podľa viacerých analytikov bude prípadné uvoľňovanie sankcií postupné.



Napriek nasledujúcemu poklesu sa však za celý týždeň cena ropy Brent udržala v raste a oproti záveru predchádzajúceho týždňa vzrástla o 0,9 %. Bol to rast deviaty týždeň po sebe. WTI však už ďalší rastový týždeň nepridala, pričom pokles jej ceny predstavoval 1,7 %.



(1 EUR = 1,1354 USD)