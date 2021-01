Ceny ropy ukončili rok 2020 rastom

New York 1. januára (TASR) – Ceny ropy ukončili obchodovanie v posledný deň roka 2020 rastom, za celý rok však klesli o viac než pätinu, keď pandémia nového koronavírusu obmedzila ekonomickú aktivitu vo svete a výrazne znížila dopyt po rope.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci uzatvorila obchodovanie 31. decembra na úrovni 51,80 USD (42,21 eura) za barel (159 litrov). Oproti uzávierke z predchádzajúceho dňa to predstavuje rast o 17 centov (0,33 %). Od začiatku roka však klesla o 21,5 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom vzrástla v závere minulého roka o 12 centov (0,25 %) na 48,52 USD za barel. Za celý rok však zaznamenala pokles o 20,5 %.



Pod celoročný vývoj sa podpísala pandémia nového koronavírusu, ako aj cenová vojna medzi Saudskou Arábiou a Ruskom. Tie zasiahli trh s ropou najmä v apríli, pričom cena WTI skolabovala a prvýkrát v histórii sa dostala do negatívneho teritória. Cena Brentu sa zasa prepadla na najnižšiu hodnotu od roku 1999. Odvtedy sa cena Brentu aj WTI zvýšila viac než dvojnásobne po tom, ako trh podporili kľúčoví producenti, ktorí sa dohodli na obmedzení ťažby. V poslednom kvartáli minulého roka náladu na trhoch podporili aj informácie o začatí distribúcie vakcín proti chorobe Covid-19.



Aj keď ceny ropy sa v posledných mesiacoch roka zotavili, v nasledujúcom období budú závisieť od ďalšieho vývoja pandémie. Tá zaznamenáva druhú vlnu, ktorá viedla k novým karanténnym opatreniam.



Už v najbližších dňoch však ceny ropy môže ovplyvniť zasadnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu a ďalších producentov na čele s Ruskom. Schôdzka sa uskutoční v pondelok 4. januára, pričom by sa na nej malo rokovať o ďalšom zmiernení programu obmedzovania produkcie s platnosťou od februára.