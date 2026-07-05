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Ceny ropy ukončili týždeň iba miernymi zmenami
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri vzrástla na záver piatkového (3. 7.)
Autor TASR
Londýn 5. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v závere tohto týždňa iba mierne zmeny, pričom cena Brentu ukončila obchodovanie nad 72 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien bol počas týždňa plný výkyvov, záver však do veľkej miery ovplyvnili očakávania, že najnovšie nepriame rokovania medzi USA a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe budú úspešné. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri vzrástla na záver piatkového (3. 7.) obchodovania podľa údajov Bloombergu o 32 centov (0,45 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 72,12 USD (63 eur) za barel. V porovnaní so záverom predchádzajúceho týždňa tak cena síce vzrástla, avšak iba o pár centov.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom vzrástla v závere obchodovania o deväť centov (0,13 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 68,78 USD/barel. V porovnaní so záverom predchádzajúceho týždňa to predstavuje iba mierny, 0,6-percentný pokles. Aktivita na trhu však bola nízka, keďže americké trhy boli pre oslavy 250. výročia vyhlásenia nezávislosti USA zatvorené.
Najvýraznejšie vývoj cien za celý týždeň ovplyvnilo štvrtkové obchodovanie 25. júna. Vtedy obidva kontrakty zaznamenali najnižšiu úroveň od obdobia spred útoku USA a Izraela na Irán (28. 2.) a začatím konfliktu na Blízkom východe.
Nové, aj keď nepriame, rokovania medzi USA a Iránom posilnili nádeje investorov, že Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou prepravnou tepnou pre ropu a skvapalnený zemný plyn (LNG), sa v dohľadnej dobe naplno otvorí, uviedli analytici Commerzbank. Čiastočne sa plavba obnovila, na úplné otvorenie prielivu sa však stále čaká, navyše, neistota v oblasti pretrváva po tom, ako minulý víkend došlo k opätovným vzájomným útokom medzi Iránom a americkou armádou.
(1 EUR = 1,1448 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri vzrástla na záver piatkového (3. 7.) obchodovania podľa údajov Bloombergu o 32 centov (0,45 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 72,12 USD (63 eur) za barel. V porovnaní so záverom predchádzajúceho týždňa tak cena síce vzrástla, avšak iba o pár centov.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom vzrástla v závere obchodovania o deväť centov (0,13 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 68,78 USD/barel. V porovnaní so záverom predchádzajúceho týždňa to predstavuje iba mierny, 0,6-percentný pokles. Aktivita na trhu však bola nízka, keďže americké trhy boli pre oslavy 250. výročia vyhlásenia nezávislosti USA zatvorené.
Najvýraznejšie vývoj cien za celý týždeň ovplyvnilo štvrtkové obchodovanie 25. júna. Vtedy obidva kontrakty zaznamenali najnižšiu úroveň od obdobia spred útoku USA a Izraela na Irán (28. 2.) a začatím konfliktu na Blízkom východe.
Nové, aj keď nepriame, rokovania medzi USA a Iránom posilnili nádeje investorov, že Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou prepravnou tepnou pre ropu a skvapalnený zemný plyn (LNG), sa v dohľadnej dobe naplno otvorí, uviedli analytici Commerzbank. Čiastočne sa plavba obnovila, na úplné otvorenie prielivu sa však stále čaká, navyše, neistota v oblasti pretrváva po tom, ako minulý víkend došlo k opätovným vzájomným útokom medzi Iránom a americkou armádou.
(1 EUR = 1,1448 USD)