Ceny ropy ukončili týždeň miernym rastom

Houston 26. januára (TASR) - Ceny ropy ukončili tento týždeň miernym rastom, za celý týždeň však zaznamenali pokles, prvý po štyroch týždňoch rastu. Vývoj na trhu ovplyvnil nový americký prezident Donald Trump, ktorý oznámil výrazné zvýšenie domácej produkcie ropy a plynu, navyše, vyzval štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), aby pomohli znížiť ceny komodity. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci sa na záver piatkového obchodovania (24. januára) zvýšila o 21 centov (0,27 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 78,50 USD (74,96 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s marcovým kontraktom, vzrástla o štyri centy (0,05 %) a obchodovanie uzavrela na úrovni 74,66 USD/barel.



Za celý týždeň však ceny zaznamenali pokles. Cena Brentu klesla o 2,8 % a cena WTI o 4,1 %.



Trump plánuje výrazne zvýšiť produkciu ropy a plynu v USA, navyše vyzval OPEC, aby zatlačil na ceny ropy. To by podľa neho pomohlo prinútiť Rusko, ktoré je od vývozu ropy závislé, ukončiť vojnu na Ukrajine.



"Trump začal tlačiť na OPEC aj preto, lebo tvrdé sankcie USA na kľúčových producentov ropy Rusko a Irán môžu podkopať jeho cieľ znížiť náklady na energie," povedal Alex Hodes, analytik z maklérskej spoločnosti StoneX. "Trump to vie a preto sa rozhodol obrátiť svoju pozornosť na OPEC, aby mu tento problém pomohol vyriešiť," dodal.



Niektorí analytici však pochybujú, že OPEC svoju politiku zmení. "Nemyslím si, že OPEC pristúpi k zmene ťažobnej politiky predtým, než na to bude mať dôvod," povedal komoditný analytik z UBS Giovanni Staunovo, pričom v tejto súvislosti poukázal na zmeny vo fundamentoch.



(1 EUR = 1,0472 USD)