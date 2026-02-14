< sekcia Ekonomika
Ceny ropy ukončili týždeň miernym rastom
Pod mierny rast cien ropy v závere piatkového obchodovania sa podpísali údaje o vývoji inflácie v USA za január.
Autor TASR
Houston 14. februára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali na záver piatkového obchodovania (13. 2.) mierny rast, keď náladu na trhu ovplyvnili najmä údaje o inflácii v USA. Tie dokázali kompenzovať aj dôsledky informácií z ropného zoskupenia OPEC+ o možnom opätovnom zvýšení produkcie. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli vzrástla na záver piatkového obchodovania o 23 centov (0,34 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 67,75 USD (57,12 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom vzrástla o 5 centov (0,08 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 62,89 USD/barel.
Za celý týždeň však cena ropy v obidvoch prípadoch klesla, pod čo sa podpísal najmä vývoj cien vo štvrtok (12. 2.), kedy zaznamenali pokles o takmer 3 %. Cena ropy Brent potom za celý týždeň klesla o 0,5 % a cena WTI o 1 %.
Pod mierny rast cien ropy v závere piatkového obchodovania sa podpísali údaje o vývoji inflácie v USA za január. Inflácia v Spojených štátoch sa oproti vývoju v decembri zmiernila, ako v medziročnom, tak v medzimesačnom porovnaní, pričom bola nižšia aj oproti očakávaniam. To zvyšuje šance na redukciu úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky, čo by predstavovalo podporu pre americkú ekonomiku.
Vývoj inflácie v USA mal na ropné trhy väčší vplyv než predchádzajúca správa od zdrojov z ropného zoskupenia OPEC+. Tie uviedli, že organizácia by sa mohla od apríla vrátiť k zvyšovaniu produkcie. Zatiaľ sa však na ničom nedohodlo a rokovania budú pokračovať až do konania najbližšej schôdzky ôsmich členov OPEC+, ktorá sa uskutoční 1. marca.
(1 EUR = 1,1862 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli vzrástla na záver piatkového obchodovania o 23 centov (0,34 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 67,75 USD (57,12 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom vzrástla o 5 centov (0,08 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 62,89 USD/barel.
Za celý týždeň však cena ropy v obidvoch prípadoch klesla, pod čo sa podpísal najmä vývoj cien vo štvrtok (12. 2.), kedy zaznamenali pokles o takmer 3 %. Cena ropy Brent potom za celý týždeň klesla o 0,5 % a cena WTI o 1 %.
Pod mierny rast cien ropy v závere piatkového obchodovania sa podpísali údaje o vývoji inflácie v USA za január. Inflácia v Spojených štátoch sa oproti vývoju v decembri zmiernila, ako v medziročnom, tak v medzimesačnom porovnaní, pričom bola nižšia aj oproti očakávaniam. To zvyšuje šance na redukciu úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky, čo by predstavovalo podporu pre americkú ekonomiku.
Vývoj inflácie v USA mal na ropné trhy väčší vplyv než predchádzajúca správa od zdrojov z ropného zoskupenia OPEC+. Tie uviedli, že organizácia by sa mohla od apríla vrátiť k zvyšovaniu produkcie. Zatiaľ sa však na ničom nedohodlo a rokovania budú pokračovať až do konania najbližšej schôdzky ôsmich členov OPEC+, ktorá sa uskutoční 1. marca.
(1 EUR = 1,1862 USD)