Ceny ropy uplynulý piatok vzrástli

New York 9. marca (TASR) - Ceny ropy v piatok (7. 3.) vzrástli, časť denných ziskov ale vymazali po tom, ako americký prezident Donald Trump pohrozil sankciami voči Rusku, ak sa nedohodne na prímerí s Ukrajinou. Obchodovanie za celý týždeň ukončili so stratou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji uzavrela piatkové obchodovanie na úrovni 70,36 USD (64,81 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 90 centov (1,3 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 67,04 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje zvýšenie o 68 centov (1,02 %).



Na začiatku piatkového obchodovania cena ropy Brent vyskočila až na 71,40 USD/barel, zatiaľ čo WTI dosiahla 68,22 USD/barel po tom, čo ruský vicepremiér Alexander Novak vyhlásil, že ropné štáty združené vo formáte OPEC+ síce počítajú so zvýšením ťažby od apríla, neskôr však môžu svoje rozhodnutie zmeniť, ak by na trhu nastala nerovnováha. Ceny zamierili nadol, keď Trump na sociálnej sieti Truth Social napísal, že veľmi vážne uvažuje o sankciách voči ruským bankám a clách na ruské výrobky, pretože ozbrojené sily Moskvy pokračujú v intenzívnych útokoch proti Ukrajine.



Za celý týždeň cena ropy Brent klesla o 3,8 % a cena WTI o 3,9 %. Cena Brentu v stredu (5. 3.) klesla na najnižšiu úroveň od decembra 2021 po tom, ako zásoby komodity v USA nečakane vzrástli a aliancia OPEC+ oznámila zámer zvýšiť ťažobné kvóty.



(1 EUR = 1,0857 USD)