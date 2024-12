Ceny ropy uzatvorili obchodovanie pred sviatkami rastom o vyše 1 %

New York 25. decembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v utorok (24. 12.) o viac než percento, pričom cena ropy Brent ukončila obchodovanie v posledný deň pred vianočnými sviatkami vo svete nad 73,50 USD a cena WTI nad 70 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnili do veľkej miery signály, že dopyt po rope bude v nasledujúcich mesiacoch rásť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári vzrástla na záver utorkového obchodovania o 95 centov (1,31 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 73,58 USD (70,78 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s februárovým kontraktom, vzrástla na záver obchodovania o 86 centov (1,24 %) a obchodovanie ukončila na úrovni 70,10 USD za barel.



Podľa analytikov z poradenskej spoločnosti FGE by sa ceny ropy mali v najbližšom období pohybovať okolo súčasnej úrovne, keďže aktivita na trhoch s derivátmi bude v období sviatkov utlmená. Navyše, trhy budú vyčkávať na ďalšie informácie o vývoji v oblasti ponuky a dopytu v budúcom období.



Zatiaľ posledné údaje o ponuke a dopyte zverejnené v decembri znamenali pre ceny ropy podporu, dodali analytici z FGE. Niektorí z nich zároveň poukázali na signály zvýšeného dopytu po komodite v nasledujúcich mesiacoch. Čiastočne sa pod to podpísala Čína. Peking uviedol, že na podporu ekonomiky vydá na budúci rok špeciálne dlhopisy v hodnote tri bilióny jüanov (395,55 miliardy eur). Čína je najväčším dovozcom ropy na svete a podpora jej ekonomiky zvyšuje šance na rast dopytu po komodite.



Ceny ropy okrem toho podporil aj Americký ropný inštitút (API), ktorý zverejnil svoj odhad zásob ropy v USA. Podľa API sa zásoby ropy a ropných destilátov v USA za minulý týždeň znížili o 3,2 milióna barelov.



Trhy teraz čakajú na oficiálne údaje o zásobách ropy. Tie v piatok (27. 12.) zverejní americký Úrad pre energetické informácie (EIA), ktorý je štatistickým úradom amerického ministerstva energetiky.



(1 EUR = 1,0395 USD, 1 EUR = 7,5843 CNY)