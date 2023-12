Ceny ropy uzatvorili piatkové obchodovanie s miernou stratou

Washington 17. decembra (TASR) - Ceny ropy uzatvorili minulotýždňové obchodovanie s miernou stratou, keď trhy vyhodnocovali zmiešané signály týkajúce sa dopytu v nadchádzajúcom roku a neisté vyhliadky na skoré zníženie úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári uzavrel v piatok (15. 12.) obchodovanie pri cene 71,43 USD (65,26 eura), ktorá bola o 15 centov alebo 0,21 % nižšia ako v predchádzajúcom dni. Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent do konca obchodovania klesla o 6 centov alebo 0,08 % na 76,55 USD za barel.



Ropa sa dostala pod tlak po vyjadreniach šéfa pobočky Federálneho rezervného systému (Fed) v New Yorku Johna Williamsa, ktorý uviedol, že tvorcovia menovej politiky v súčasnosti určite nediskutujú o znížení úrokových sadzieb. Úvahy o tom, že Fed by mohol k uvoľneniu pristúpiť v marci budúceho roka, označil za predčasné. Vo štvrtok (14. 12.) šéf Fedu Jerome Powell povzbudil investorov vyhlásením, že zvyšovanie úrokových sadzieb v snahe čeliť inflácii je pravdepodobne na konci. Ropu v ten deň podporil aj americký dolár, ktorý voči košu hlavných svetových mien klesol na štvormesačné minimum.



Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v piatok uviedla, že v budúcom roku očakáva zvýšenie svetového dopytu po rope o 1,1 milióna barelov denne. V porovnaní s jej predchádzajúcou prognózou to síce predstavuje nárast o 130.000 barelov denne, odhad je však výrazne nižší ako nárast na úrovni 2,25 milióna barelov denne, s ktorým vo svojej aktuálnej prognóze pracuje organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).



(1 EUR = 1,0946 USD)