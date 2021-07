Ceny ropy uzatvorili týždeň miernym rastom, za celý týždeň však klesli

New York 18. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v závere tohto týždňa mierny rast, za celý týždeň však klesli o 3 % až 4 %. V priebehu týždňa na vývoj cien pôsobili okrem iného obavy z najnovšieho rastu počtu infikovaných novou a infekčnejšou mutáciou nového koronavírusu delta, čo by mohlo viesť k početnejším lockdownom a poklesu dopytu po rope.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent so septembrovým kontraktom dosiahla v závere piatkového (16. 7.) obchodovania 73,59 USD (62,35 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 12 centov (0,16 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v auguste uzatvorila piatkové obchodovanie na úrovni 71,81 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 16 centov alebo 0,22 %.



Napriek miernemu rastu v závere týždňa však ako cena Brentu, tak cena WTI za celý týždeň klesli. Cena Brentu skĺzla takmer o 3 %. To znamená tretí týždeň poklesu po sebe, čo sa stalo prvýkrát od apríla minulého roka. Cena WTI klesla približne o 4 %, čo znamená najväčší percentuálny pokles za týždeň od marca.



(1 EUR = 1,1802 USD)