Ceny ropy uzavreli celý týždeň so stratou

New York 17. novembra (TASR) - Ceny ropy sa uplynulý piatok znížili o viac ako 2 % a so stratou uzavreli aj celý týždeň. Investorov znepokojilo ďalšie oslabenie dopytu v Číne, ako aj signály, že Federálny rezervný systém (Fed) v USA by mohol spomaliť tempo znižovania úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári klesla o 1,52 USD alebo o 2,09 % na 71,04 USD (67,13 eura) za barel (159 litrov.) Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom uzavrela na úrovni 67,02 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamenalo pokles o 1,68 USD (2,45 %). Za celý týždeň cena ropy Brent klesla približne o 4 %, zatiaľ čo cena WTI sa znížila o 5 %.



Čínske ropné rafinérie v októbri spracovali o 4,6 % menej ropy ako pred rokom, a to z dôvodu zatvárania závodov a zníženej miery využitia kapacít v menších rafinériách. Čínsky štatistický úrad zároveň informoval, že rast priemyselnej produkcie v krajine sa minulý mesiac spomalil a problémy v sektore nehnuteľností vykazujú len málo známok zmiernenia, čo zvýšilo obavy investorov o dopyt v krajine, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete.



Náladu na trhu zhoršil aj pokles očakávaní, týkajúcich sa uvoľňovania menovej politiky. Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell totiž vo štvrtok (14. 11.) vyhlásil, že Fed sa vzhľadom na silný rast ekonomiky USA nemusí ponáhľať so znižovaním sadzieb. Šéfka bostonského Fedu Susan Collinsová potom pre denník The Wall Street Journal povedala, že decembrové zníženie sadzieb nie je isté.



(1 EUR = 1,0583 USD)