Ceny ropy uzavreli minulý týždeň so stratou

New York 2. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok (31. 5.) klesli a zaznamenali aj týždennú stratu. Investori čakajú na výsledky zasadnutia skupiny OPEC+, na ktorom budú členovia ropného kartelu rozhodovať o možnom predĺžení produkčných škrtov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 76,99 USD (70,85 eura). To bolo o 1,2 %, alebo 92 centov, menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 24 centov na 81,62 USD za barel. Za celý týždeň si ropa Brent odpísala 0,6 % a WTI 1 %.



Členovia zoskupenia OPEC+, ktoré združuje Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov na čele s Ruskom, pracujú na komplexnej dohode, ktorá by umožnila predĺžiť časť hlbokých obmedzení produkcie až do roku 2025. Na zachovanie produkčných škrtov s cieľom udržať ceny ropy na vysokej úrovni podľa zdrojov agentúry Reuters tlačia najmä Saudská Arábia a Rusko.



K poklesu cien prispeli aj správy z USA, kde minulý týždeň produkcia ropy vzrástla na tohtoročné maximum, zatiaľ čo dodávky palivových produktov, ktoré sú dôležitým ukazovateľom budúceho dopytu, klesli.



(1 EUR = 1,0852 USD)